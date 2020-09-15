Налогами россиян оплатят наши побои: Тихановская о кредите Путина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на договоренность президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина по кредиту. Она считает, что налогами россиян оплатят побои белорусских протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Тихановская надеется, что Путин понимает, что именно Лукашенко будет отдавать этот кредит, а не народ Беларуси.

«Мой комментарий — это обращение к гражданам России:» Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — сказала она.

Тихановская также отметила, что это может продлить агонию Лукашенко, но победы народа предотвратить не сможет.