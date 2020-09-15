Популярная сеть магазинов возмутила украинцев заявлением о торговле русскоязычными книгами

Сеть книжных магазинов заявила, что увеличит долю русскоязычных книг в продаже.

На своей странице в Facebook книжный магазин отметил, что причиной такого решения стало отсутствие поддержки украинской книги со стороны государства.

«Совершенно очевидно, что забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка – это функция государства и задачи всего общества, а не отдельной сети книжных магазинов», – заявили в компании.

Также в книжном магазине отметили, что себестоимость российского продукта часто меньше, чем украинского. По их мнению, в таких условиях украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше на русском языке вопреки собственному желанию.

Заявление компании спровоцировало негативные комментарии пользователей соцсети. Она отметили, что из-за такой позиции больше не будут покупать у них книги.

«Покупала у вас часто, теперь вынуждена буду искать другие сети. Новый ветер «какая разніца»? Это не навсегда», «То есть даже в сложнейшие времена Януковича вы продавали украиноязычные книги, а теперь, во времена расцвета украинского будете продавать российские?», – написали в комментариях.





