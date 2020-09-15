Злата Огневич порадовала поклонников редкими фото с красоткой-сестрой

Звезда поделилась снимками на своей странице в Инстаграм.

«Утренние пробежки помогают мне сконцентрироваться и подумать – как пройдет мой день.

💪🏃‍♀️ Так было всегда, но только не сегодня. 😅🤣 Этим утром я, наконец-то, вытащила сестренку на пробежку и было не до концентрации. 🤦‍♀️ Мы делились советами, поддерживали друг друга, вспоминали детство, смеялись и пробежали 5 км», — поделилась певица.

На фото Злата Огневич запечатлена в топе, спортивных штанах и кроссовках. Ее сестра для пробежки избрала черные шорты и футболку, а также белые кроссовки.

Фолловеры артистки не оставили новые фото без комплиментов.

«Симпатяги», «Оказывается Юля… Выше.. Так вот кто в детстве..кушал хорошо..», «Шикардос», «Сестрички красавицы как же вы похожи», «Злата ❤️❤️👍👍👍 ты красотка», — пишут в сети.

: Новости Ю