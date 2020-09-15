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Глава Николаевской ОГА заразился коронавирусом

15.09.2020

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил вечером в понедельник, 14 сентября, на своей странице в Facebook.

«Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным», – написал Стадник.

У него высокая температура, боль в горле и «другие типичные симптомы коронавируса», из-за которых он обратился к врачу.

«Дорогие мои, в который раз обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, придерживайтесь советов врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам», – добавил Стадник.

 

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