Соцсети заполонили “НЛО”: одесситы делятся видео

В пабликах одесситы публикуют видео светящихся точек в ночном небе и утверждают, что это, якобы, неопознанные летающие объекты.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Уже третий год подряд, в сентябре наблюдаем вот такие огни в стороне Авангарда, вид со Слободки (Нефтяников), – цитирует одесситов телеграм-канал “ХО”.

Еще одно видео опубликовали в “Инстаграме”. Я не знаю, что это, но еще немного и я поверю в НЛО.

Вот такую ерунду мы с друзьями и с детьми наблюдали сегодня вечером на море в течении часа, – написала в соцсети Александра Родина и опубликовала видео. По ее словам, вначале она подумала, что взорвался и падает самолет. В секунду появилась яркая вспышка в небе, потом от нее отделились огни и начали спускаться вниз в море… Потом в секунду все исчезло… Потом в течении 10 минут появились 4 вспышки и начали перемещаться по кругу. Весь этот дурдом то исчезал, то появлялся, – поделилась впечатлениями автор поста.

Заметим, что одесситы не первый раз записывают видео с яркими огнями в небе. Первое, о чем думают авторы таких роликов – им удалось запечатлеть НЛО. Однако позже оказывается, что либо военные проводили какие-то учения, либо кто-то снимал ночное море с дронов, либо еще что-то вполне объясняемое. Но в любом случае, снятые летающие объекты в первое время остаются неопознанными.