Венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air отменил ряд рейсов из Украины

Авиакомпания Wizz Air отменил 12 маршрутов из Украины до конца марта 2021 года. Об этом сообщает Lowcostavia.

Отмечается, что также, лоукост-перевозчик приостановил некоторые авиаперелеты до конца октября 2020 года.

В компании не назвали причину данного решения.

Изменения претерпели рейсы из всех городов Украины. Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua, Wizz Air отменил до конца марта 2021 года 12 рейсов из Украины: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова в Ларнаку и Будапешт, из Харькова в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт. Рейсы из Одессы в Берлин и Будапешт будут выполнять еще до конца октября, а тогда тоже отменят до марта», — говорится в сообщении.

Отмененные до конца марта 2021 года рейсы:

Киев – Афины

Киев – Салоники

Киев – Нюрнберг

Львов – Ларнака

Львов – Будапешт

Харьков – Катовице

Харьков – Будапешт

Запорожье – Вильнюс

Запорожье – Дортмунд

Запорожье – Будапешт

Одесса – Берлин отменен с 23 октября

Одесса – Будапешт отменен с 24 октября

До конца октября отменены: