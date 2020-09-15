Минфин установил доплаты таможенникам, работающим в пунктах пропусков во время эпидемии коронавируса

Кабинет Министров установил доплаты к заработной плате для таможенников, осуществляющим таможенный контроль и оформление в пунктах пропуска во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«14 сентября Кабинет Министров принял решение об осуществлении доплат к заработной плате должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющим таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в местах таможенного оформления товаров на таможенной территории Украины и которые имеют непосредственный контакт с гражданами, иностранцами, перевозчиками, а также с иностранными товарами при их физическом осмотре, чем подвергают риску свою жизнь и здоровье, и своих семей», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что согласно постановлению, Государственной таможенной службе выделят 160,9 млн гривен из Фонда борьбы с Covid-19 на доплаты таможенникам. Выплаты будут рассчитываться, пропорционально отработанному времени в условиях карантина.