Серьезная авария четырех машин на старте Гран-при Тосканы (видео)

Пресс-служба Формулы-1 выложила ролик с аварией на первом круге Гран-при Тосканы на автодроме «Муджелло». Два пилота не смогли продолжить гонку.

Сначала болид Карлоса Сайнса развернуло в борьбе с одним из пилотов «Рейсинг Пойнт», после чего переднее антикрыло о «Макларен» сломала машина Себастьяна Феттеля. Позади Сайнса и Феттеля Пьер Гасли оказался зажат между Кими Райкконеном и Роменом Грожаном, после чего финн не сумел затормозить и сзади ударил «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Нидерландец застрял в гравии, сошел и Гасли, в то время как Райкконен и Грожан сумели продолжить гонку.

Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник, Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо из «Рено».

Отметим, что Хэмилтон завоевал 90-ю в карьере победу, у Михаэля Шумахера – 91.

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Публикация от FORMULA 1® (@f1) 13 Сен 2020 в 10:10 PDT

: footballua.tv