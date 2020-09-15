Перші домашні? Вчені знайшли в Італії кістки собак віком 20 тисяч років

Рештки собак, знайдені в двох печерах в італьянському регіоні Апулія, датуються приблизно 20 000−14 000 років тому.

Вважається, що собаки населяли печери разом з людьми, що відсуває приручення собак в цьому регіоні приблизно на 4000 років, впевнені дослідники з Університету Сієни в Італії.

Вчені вважають, що археологічні останки можуть бути віком до 20000 років. Вони можуть розкрити ключову інформацію про еволюцію від вовка до собаки. Рештки були знайдені в двох палеолітичних печерах в регіоні Апулія на півдні Італії. Печери Пагліччі і Романеллі біля міста Кастро також були населені людьми в період з 30 000 років тому, що вказує на те, що собаки жили пліч-о-пліч з людьми в печерах.

Ві рештків собаки, виявлених дослідниками, коливається від 14 000 до 20 000 років, при цьому верхня межа додає приблизно 4000 років до відомої історії домашнього собаки.

«З археологічної точки зору найстаріші останки домашніх собак були знайдені в Центральній Європі і датуються періодом 16 000 років тому. У районі Середземного моря, як ми тепер встановили, домашні собаки жили тут 14 000 років тому напевно, але, можливо, навіть 20 000 років тому », — сказав Франческо Босчін, координатор роботи Відділу досліджень передісторії та антропології.

У будь-якому випадку «рештки, знайдені в Апулії, являють собою на нинішній час найстаріші зразки, виявлені в районі Середземного моря, а також можуть являти собою досі відсутні свідоцтва еволюційного процесу, який призвів до собаки».

Цікаво, що в печерах були виявлені останки вовків. Вони були більше собак і мали чіткі корінні зуби, призначені для розриву м’яса, яких немає у собак. Молекулярний аналіз показує, що генетичне розділення вовків і собак почалося в період між 20 000 і 30 000 років тому.

«Ми вважаємо, що на першому етапі процесу приручення завжди так — домашні тварини завжди менше диких. Це вірно для всіх ссавців. У випадку з собаками ми вважаємо їх тваринами, і це перше свідчення: їх розмір менше», — сказав Босчін.

Генетичний профіль однієї з собак, виявлених у печері Пагліччі, дуже нагадує генетичний профіль подібних останків, знайдених в Бонн-Оберкассель, Німеччина. Обидві ці знахідки можуть бути датовані приблизно 14 000 років тому.

Це, за словами Босчіна, показує, що екземпляри, виявлені на відстані близько 621 миль (1000 кілометрів) один від одного, можливо, походять від загальної старішої популяції, а потім поширилися по різних частинах Європи.

За словами Босчіна, дослідницька група все ще аналізує свої висновки і сподівається в кінцевому підсумку дати більше відповідей на питання про ранній співіснування людини і його найкращого друга.

: nv.ua

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