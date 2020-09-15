Гламурна рідня прокурора Мазурика

Сестра прокурора Мазурика купила дорогу машину і намагалась потрапити на держслужбу.

На початку літа в Києві прошуміла новина про затримання прокурора із $100 тис хабара. На гарячому попався Святослав Мазурик із Київської місцевої прокуратури №6 – Печерського району.

Гроші бралися за закриття справи проти посадових осіб та членів правління АТ «Банк Альянс» і подальше вирішення будь-яких проблем банку із правоохоронними органами. В тому числі прокурор, обіцяв банкірам гарантувати ненадходження інформації до ЗМІ, а також з’ясувати про званих «замовників» реєстрації даної кримінальної справи з числа конкурентів банку.

За версією слідства, справу проти банку сфальсифікували самі правоохоронці в корупційних цілях. Дії Мазурика кваліфікують як шахрайство, службове підроблення і неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

2 липня 2020 прокурор Мазурик заплатив 2 млн грн адвокату Олександру Лисаку, який захищає його в кримінальній справі. За який період оплачено роботу адвоката невідомо.

Питання грошей прозвучало у засідання, коли представник матері оскаржував арешт готівки. У червні цього року в сімейному будинку Мазуриків у Козині по вулиці Козацькій відбувся обшук і вилучено 90 тис. доларів. Ця сума майже співпадала із заощадженнями, які декларував сам Мазурик, – 80 тисяч доларів. Але з’ясувалося, що ДБР знайшло вдома у прокурора не ті гроші, а мамині… У всякому випадку, на початку липня у Мазурика була така ж сума в доларах, не виявлена правоохоронцями, яку він обміняв на гривні і заплатив адвокату.

Матір прокурора повідомила, що є підприємцем із щорічним доходом у понад 1 млн гривень і підтвердила це податковими деклараціями.

Дійсно, Ліля Мазурик зареєстрована як ФОП у смт Бірки Тернопільської області із видом діяльності – виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок. Аналогічну підприємницьку діяльність веде батько прокурора – Володимир Мазурик. Чоловікові з 2006 року належить торгова марка «Bambino», під якою в Тернополі по вулиці Живова працює магазин дитячих товарів. У серпні 2020 батько прокурора подав заявку на ще один торговий знак «Baby pram» також під товари для дітей.

Святослав Мазурик був призначений на посаду прокурора в Києві у грудні 2015 року, після випуску з університету. На той момент у родини прокурора вже була квартира в Києві – по вулиці Гетьмана, 1В, за 200 метрів від метро Шулявська. Її мати майбутнього прокурора придбала у 2009 році.

Але кардинально становище родини Мазуриків поліпшилось у 2017 році.

29 травня 2017 на молодшу сестру прокурора, Каріну Мазурик, студентку юрфаку Шевченка, оформлено автомобіль BMW 530I XDRIVE 2017 року випуску. Вартість машини – 1,9 млн грн.

Через два місяці після купівлі недешевої машини Каріна Мазурик відпочивала у Монте-Карло.

25 вересня 2017 мати прокурор прокурора Лілія Мазурик придбала будинок в елітному селищі Козин під Києвом.

У 2019 році сестра Мазурика, випускниця бакалаврату, намагалась потрапити на державну службу і подавала свої декларації в НАЗК.

Дівчина претендувала на посаду головного спеціаліста в Агентство з розшуку та менеджменту активів. Інша декларація на вакансію – провідний спеціаліст сектору перекладу Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

У декларації вона повідомила, що у 2018 році заробила за офіційним місцем роботи 23 тисячі гривень, ще 16 тисяч – стипендія в університеті Шевченка.

Також у 2018 році дівчина мала готівкові заощадження – 100 тисяч доларів, 30 тисяч євро, 300 тисяч гривень і ще 487 тисяч гривень на банківському рахунку. Крім того, декларувала швейцарський годинник, сумку від Chanel і одяг від італійського бренду шуб Braschi.

Про трудовий шлях сестри прокурора відомо небагато. Із публікацій у ЗМІ вбачається, що у 2011 Каріна посіла 2 місце у проекті Михайла Поплавського «Крок до зірок». У статті наводилися коментарі матері, що дівчинка з 6 років займається балетом і бальними танцями.

Майбутня дружина прокурора працювала у модельному бізнесі. У 2012 році Наталя Войтинська стала віце-міс на конкурсі «Міс Галичина» і здобула титул «Міс глядацьких симпатій» на «Міс Львів-2015».

У 2016 Войтинська пішла працювати секретарем судових засідань у Печерський суд Києва.

Імовірно, саме так Войтинська познайомилась із прокурором з Печерської прокуратури Мазуриком. Як видно із судових рішень, у 2016-2017 рр. вони неодноразово перетиналися у засіданнях, а у 2018 одружилися.

У 2019 дружина Мазурика звільнилась із Печерського суду і почала працювати головним спеціалістом у Київському апеляційному суді.

Після затримання Мазурика журналісти «Слідство Інфо» оприлюднили відео, очевидно, записане правоохоронцями перед затриманням 4 червня. На відео Мазурик хвалися, що може вирішити у Київському апеляційному суд будь-яке питання.

«Взагалі будь-яке. Там, крім… Є така суддя Васильєва — це брєд, там не підступишся. Всі інші — взагалі без проблем. Можемо зробити все, що завгодно», — говорив Мазурик.

27 серпня Офіс генпрокурора також повідомив про ще одного підозрюваного у цій справі – співробітника одного з головних управлінь СБУ, йому інкримінують те саме, що Мазурику.

Автор: Ірина Салій, sudreporter