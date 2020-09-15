В Украине более 2,9 тыс. новых больных COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника, 15 сентября, зафиксированы 2 905 новых случаев заражения. При этом 53 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 14 сентября сообщалось о 2 462 новых случаях, 13 сентября — о 2 476 новых случаях, 12 сентября — о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября — о 2 551 новом случае, 8 сентября — о 2 411 случаях заболевания.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 159 702 человека, умерли с начала пандемии 3 264 человека (за сутки 53), выздоровевших – 70 810 (за сутки 1 267). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 85 628 человек, что на 1 585 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 20,93% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях, Киеве (285), Львовской (186), Ивано-Франковской (153), Черновицкой (142), Киевской (118) и Черкасской (109) областях.











