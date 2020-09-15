В Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса, провода которого «обвили» Mercedes

В Киеве на улице Кирилловской произошло ДТП с участием троллейбуса, провода которого буквально «обвили» Mercedes и повредили кузов.

По словам корреспондента, авария произошла на улице Кирилловской 119/1 около 21.30.

«ДТП произошло в направлении движения к Куреневскому рынку. На повороте у троллейбуса оторвало высоковольтные провода, которые «обвились» вокруг Mercedes. В результате аварии поврежден кузов авто», — сообщил корреспондент УНН.