Корбан рассказал, как Коломойский относится к Зеленскому и «Слуге народа»

Для Коломойского президент Зеленский и его партия «Слуга народа» — это вчерашний день. Он на них смотрит как на бросовые акции, которые упали в цене, и продолжают падать каждый день.

Об этом заявил бизнесмен и бывший соратник олихарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

«Помните, когда Зеленский и его партия пришли к власти, не было ни дня, чтобы Коломойский не давал бы интервью. Казалось, что он главный бенефициар проекта. К его офису на Владимирской выстраивались очереди из посетителей. Поговаривают, что даже покойный Патон к нему приезжал. Мне стало смешно, когда я это услышал. Его воспринимали, как папу этой истории. Как с УКРОПОм. Только здесь чуть по-успешнее», — пояснил Корбан.