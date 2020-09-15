Якісна техніка = відмінний результат: iPad Air та інші пристрої Apple, які підходять для роботи

Працівники сучасних офісів для виконання власних обов’язків та розв’язання задач різної складності використовують безліч гаджетів. Величезну кількість пристроїв, які чудово підходять для ділових особистостей, виготовляє корпорація Apple. Це й функціональні планшети з лінійок iPad Air і iPad Pro, і моноблочні ПК, і мобільні телефони, які поєднують в собі іміджевість, технологічність, адаптивність до умов використання.

Які ж конкретно розробки Епл доцільно використовувати для роботи та яких саме цілей можна досягти з їхньою допомогою?

iPad Air

Айпад Ейр — це планшет, який ідеально підходить для роботи «на ходу». Він має невеликі габарити та з легкістю поміщається в будь-який портфель чи навіть в містку дамську сумочку. Завдяки малій вазі гаджет можна використовувати у якості альтернативи ПК за межами офісу. Так, наприклад, працювати з iPad можна:

в закладах громадського харчування,

на коворкінгових майданчиках,

просто неба.

Сумісність з зовнішньою фізичною клавіатурою й електронним пером перетворює планшет у повноцінний портативний комп’ютер.

Обрати функціональний iPad Air 2019 для роботи можна за посиланням https://www.moyo.ua/tablet_el_knigi/tablet/ipad-air-2019/.

iPhone

Насправді смартфон Apple — це значно більше, ніж просто мобільний телефон. Його функціональних можливостей достатньо:

для ведення ділового листування;

спілкування з партнерами, колегами та представниками конкурентів за допомогою засобів мобільного зв’язку;

просування різноманітної продукції у соціальних мережах;

створення текстових документів, роботи у табличних редакторах, планування справ.

Звичайно, на цьому «повноваження» Айфонів не закінчуються. В пам’ять мобільних телефонів можна завантажувати різноманітні профільні додатки, які суттєво полегшують роботу програмістів, бухгалтерів і представників багатьох інших професій.

iMac

Персональні комп’ютери формату «все в одному» від Apple чудово підходять для використання в багатозадачному режимі. З ними можна одночасно працювати у «важких» програмах, стежити за соціальними мережами, шукати інформацію в інтернеті та вирішувати безліч інших актуальних питань.

Висока продуктивність — не єдина чеснота брендових моноблоків. Ще один «плюс» — компактність і зручність експлуатації.

До девайсів, працювати з якими легко і комфортно, належать також лептопи від Епл. Вони займають зовсім небагато місця й при цьому виконують всі ті ж самі функції, що й потужні настільні ПК.

Ще одна категорія гаджетів, який з задоволенням використовують робітники різних організацій, — це обладнання для відтворення аудіо (розумні колонки та навушники).