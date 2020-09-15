З’явилося відео з місця вибуху газопроводу під Києвом

У результаті розгерметизації газопроводу поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району ніхто не постраждав.

Але рятувальники продовжують працювати над ліквідацією вибуху, повідомляє ДСНС вранці у вівторок, 15 вересня.

“О 1:10 була перекрита подача газу до газопроводу. Жертв і постраждалих немає”, – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства.

Зазначено, що спочатку до робіт із ліквідації наслідків залучалися 57 осіб і 18 одиниць техніки. Станом на 7:00 ранку залучено шість осіб і чотири одиниці техніки Боярського управління магістральних газопроводів.

Також рятувальники оприлюднили фотографії та відео з місця вибуху газопроводу.