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З’явилося відео з місця вибуху газопроводу під Києвом

15.09.2020

У результаті розгерметизації газопроводу поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району ніхто не постраждав.

Але рятувальники продовжують працювати над ліквідацією вибуху, повідомляє ДСНС вранці у вівторок, 15 вересня.

“О 1:10 була перекрита подача газу до газопроводу. Жертв і постраждалих немає”, – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства. 

Зазначено, що спочатку до робіт із ліквідації наслідків залучалися 57 осіб і 18 одиниць техніки. Станом на 7:00 ранку залучено шість осіб і чотири одиниці техніки Боярського управління магістральних газопроводів.

Також рятувальники оприлюднили фотографії та відео з місця вибуху газопроводу.

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