Клітина людського організму являє собою всесвіт у мініатюрі: дослідження

У східному традиційному вченні даосизму людське тіло розглядається як маленький всесвіт, як мікрокосм. В ході масштабних досліджень людського мозку, які проводилися в Європі та США, виявилося, що організація нейронів головного мозку людини дуже нагадує організацію галактик всесвіту.

Цю схожість можна помітити на наступних двох знімках. На першому зображенні показана мережа нейронів головного мозку; на нижньому — розподіл темної матерії у всесвіті, який змоделювала група Millennium Simulation.

На знімках можна помітити подібність зв’язків між елементами цих систем (мозку і всесвіту) та розподіл речовини в них. Перша ілюстрація зображує мікроскопічні об’єкти, а той час як друга — макроскопічні, надзвичайно великі.

Наукові дослідження

Схожість структури мозку і всесвіту відмічена у кількох наукових роботах.

Минулого року група науковців на чолі з Дмитром Крюковим з Каліфорнійського університету створила комп’ютерну симуляцію розвитку всесвіту, в якій цей всесвіт розбили на складові одиниці. З часом він розвивався і розростався, і до нього додавались нові одиниці. Взаємодія матерії в різних галактиках була подібна до взаємодій у нейронній мережі в мозку людини, повідомляє Live Science.

Це відкриття показує, що існує фундаментальний закон, який регулює ці взаємодії, сказав фізик Кевін Басслер з Університету Х’юстона, який не брав участі в дослідженні Крюкова, повідомляє Live Science.

Ще раніше, у травні 2011 року, дослідження на тему подібності всесвіту та мозку людини опублікували іранські дослідники на чолі з Сейєд Хаді Анамрузом з Університету медичних наук міста Керман. Їхня робота була опублікована в міжнародному журналі Physical Sciences.

В ній вони стверджують, що чорна діра нагадує ядро клітини. Горизонт подій, що існує навколо чорних дір, — свого роду точка неповернення, в якій гравітаційне тяжіння засмоктує об’єкти до чорної діри — нагадує ядерну мембрану.

Горизонт подій є двошаровим, як і ядерна мембрана. Так само як і горизонт подій, який не дає нічому, що увійшло всередину діри, вийти з неї, ядерна мембрана захищає клітину і регулює обмін речовин між ядром та його оточенням. Ще однією спільною рисою є те, що і чорні діри, і клітини організму створюють електромагнітне випромінювання.

Дослідники написали: «Майже все, що існує в макросвіті, відбивається в біологічній клітині як у мікросвіті. Простіше кажучи, всесвіт може бути зображений як клітина».

: epochtimes.com.ua

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