В Николаеве сожгли машину главаря местной банды

В Николаеве ночью 15 сентября неизвестные подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser.



Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.



Происшествие произошло во дворе дома №81 по улице 6-я Слободская. Огонь значительно повредил переднюю часть внедорожника.

Спасателям также удалось спасти от огня рядом припаркованный автомобиль Mercedes-Benz E 300.



По информации «Преступности.НЕТ», автомобиль принадлежит дочери Апти Ислангирииева, который является фигурантом нескольких уголовных производств. При этом он сам часто пользовался этим автомобилем. На месте пожара имеются признаки поджога.



Напомним, что 1 ноября 2019 года в Николаеве и области полиция и СБУ провели масштабную спецоперацию по задержанию Апти Ислангириева и троих его подельников. Следствие установило, что в августе они с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему. В течение двух дней суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. 14 ноября апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Апти Ислангириеву в виде содержания под стражей. 19 ноября апелляционный суд облегчил меру пресечения двум подозреваемым Ростиславу и Ярославу Рыбинским, отправив их под домашний арест. В начале февраля прокуратура Николаевской области направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которая похитил двух людей и с угрозами и побоями вымогала у них отдать им седельный тягач.

24 марта Вознесенский горрайонный суд назначил залоги обвиняемым Апти Ислнагириеву и Руслану Кравчуку – по 693 тысяч 660 и 630 тысяч 600 гривен соответственно. После выхода из СИЗО они должны выполнять ряд обязательств: не покидать населенный пункт, где живут без разрешения суда, являться на вызовы суда, уведомлять о месте жительства и работы, не общаться со свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.



25 марта после оплаты залога из Николаевского следственного изолятора отпустили Апти Ислангирева, которого обвиняют в похищении с вымогательством.



Позже обвиняемый в ряде преступлений Ислангириев угрожал в суде Вознесенска свидетелю – за это ему назначили залог в 40 тысяч гривен.



22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.