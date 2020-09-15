Береза: Для людей «слуги» уже стали фракцией ватников,врунов и фриков. И лучшее тому подтверждение – рейтинг, который тает, как снег под солнцем

Вчера дежурный врун «слуг народа» и по совместительству глава такой же фракции, Давид Арахамия, заявил о своём коллеге из «слуг» Юрченко, которого подозревают в коррупции и получении взятки за поданный законопроект и правки: «Сегодня у нас была фракция и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, то он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И, если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно».

У меня возникло ощущение, что я уже слышал подобное от этой говорящей головы. И даже вспомнил когда. Это было, когда речь шла о насильника Иванисове, которого Зеленский привёл в ВР в составе «слуг». Тогда Арахамия сказал:

– Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии «Слуга народа» и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

А Иванисов тогда написал: «Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <…> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили».

Иванисов потом добавил, что скоро «будет готов обнародовать достоверные доказательства» о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. «Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика», – добавил он.

В итоге выяснилось, что Иванисов таки насиловал и сидел за это, а Зеленский, который пообещал выгнать его в случае подтверждения факта преступления, забыл о своём обещании.

И теперь, обгадившись в очередной раз, моносброд и Зеленский пытаются сохранить хорошее лицо при плохой игре. Мне это все больше напоминает поведение Кремля, которое после каждого зашквара их солдат в Украине оправдывается словами, что это не их или что они давно уволены, или вообще это туристы и они заблудились. А танк можно в любом военторге купить. «Слуги» ведут себя так же. Видимо, схожий менталитет.

Но для людей «слуги» уже стали фракцией врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров. И лучшее подтверждение этому рейтинг моносброда, который тает, как снег под солнцем.