Виктор Небоженко: Партии и кризис Украины

В реальности в Украине существуют четыре влиятельные политические силы – это партия «Слуга народа» президента Зеленского, «Оппозиционная платформа — за жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

Остальные партии прочно осели на периферии политической процесса и лишь рассчитают на очередной политический кризис, чтобы получить свой шанс.

Партия «СН» президента Зеленского скорее всего пока лишь пиар-проект. Ей еще предстоит превратиться из административного ресурса Офиса президента в полноценную общенациональную организацию. Местные выборы покажут, насколько успешно это произойдет.

Партия «ОПЗЖ» Медведчука плотно и отрыто ориентирована на Россию. «ОПЗЖ» не скрывает, что ее политический курс направлен на присоединение, в той или иной степени, Украины к России.

Недавно созданная партия «ЕС» бывшего президента-олигарха Порошенко хочет подмять под себя весь национал-демократический спектр и «торговать» этим ресурсом в борьбе за сохранение его огромного богатства. Несмотря на то, что Порошенко был автором позорных и унизительных Минских соглашений с Россией, он пытается представить себя как защитника национальных ценностей Украины. И ему пока это удается. Обладая огромными финансовыми и информационными ресурсами он активно «окучивает» электорат Западной Украины и Центра.

На практике эти две партии – «ОПЗЖ» и «ЕС» не мешают друг другу и используют театральную борьбу друг с другом для укрепления и расширения своего электората за счет других партий и прежде всего за счет партии «СН» Зеленского и «Батькивщины» Тимошенко.

Конфликты, которые, время от времени возникают между «ЕС» Порошенко и «ОПЗЖ» Медведчука, носят вербальный характер и легко разрешаются на «московском» уровне. Благо у Медведчука и Порошенко есть большой опыт взаимовыгодного коммерческого и политического сотрудничества в годы правления президента Порошенко.

Четвертая политическая сила – это партия «Батькивщина», имеющая свой общенациональный электорат, харизматического лидера, четкую позицию и большой опыт политической борьбы. «Батькивщина» Тимошенко активно дистанцируется, как от партии старого политического противника Порошенко – «ЕС», так и от политики Медведчука –ОПЗЖ. К тому же, в отличие от «ОПЗЖ» и «ЕС», она имеет общенациональный электорат.

Если мы посмотрим на политическую силу Зеленского, то у него есть власть, но нет понимания как ею распорядится и что нужно Украине в первую очередь. У Зеленского нет своего четкого политического курса, своей сильной стратегии выхода их кризиса. В своей сумбурной кадровой политике партия «СН» вынуждена использовать, в лучшем случае, ставленников олигархов, в худшем случае – людей Порошенко и Медведчука.

Президенту Зеленскому так и не удалось за полтора года ни сформировать команду соратников, ни разработать и предоставить украинскому обществу четкую стратегию выхода из кризиса. Все держится на пиаре, фаворитизме, придворных интригах, сумбурной кадровой политике и поиске личных врагов президента. Вместо ясной и выверенной стратегии чаще всего используется «метод проб и ошибок», который дорого обходится украинской экономике. Этого крайне мало не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы дотянуть до конца президентского срока.

Президенту Зеленскому надо срочно искать выходы их двойного кризиса – кризиса Украины и кризиса собственной политической силы.

Что касается партии Медведчука – ОПЗЖ, то у нее крайне открытая, артикулированная политическая стратегия, которая ориентирована исключительно на сближение Украины с Россией, как способ выхода из кризиса, но за счет интересов Украины. Поэтому такая партийная стратегия не может быть основой для общенациональной стратегии выхода из кризиса и противоречит национальным интересам Украины.

Сам же лидер «ОПЗЖ» Медведчук всячески демонстрирует свою личною преданность президенту России Путину. Опираясь на «мягкую» и военную силу России, «ОПЗЖ» уверенно чувствует себя в украинской политике и активно эксплуатирует страхи и надежды электората Юго-Востока Украины.

В свою очередь, партия «ЕС» Порошенко активно и цинично использует страхи и надежды противоположного электората – Запада и Центра Украины. Реальная политическая стратегия партии «ЕС» сводится к возврату Порошенко во власть и защиту его экономических интересов. Обильная политическая и циничная демагогия позволяет «ЕС» Порошенко умело скрывать отсутствие интереса к реальной стратегии выхода Украины из кризиса.

Поэтому, с точки зрения национальных интересов Украины, партия «Батькивщина» Тимошенко выгодно отличается от поведения указанных политических сил. Она не стремится вернуть себе президенсткую власть, ни вернуть Украину в зону влияния России, а сама Тимошенко не раз доказывала свою способность сражаться с кризисами.

Объективно, ради выхода Украины из кризиса, политические интересы «СН» и «Батькивщины» совпадают, но их политические противники делают все, чтобы они конфликтовали. Ведь партия Порошенко будет продолжать бороться с «Батькивщиной» всеми доступными средствами, а партия «ОПЗЖ» Медведчука будет продолжать успешно поедать рейтинг «СН» Зеленского.

И хотя сейчас политический потенциал «Батькивщины» ниже, чем партии Зеленского, у ее партийного лидера Тимошенко есть три важных качества как общенационального политика – это огромный опыт работы в Кабмине и Верховной Раде Украины, тщательная, проработанная, с учетом эпидемии, политическая и социально-экономическая стратегия выхода Украины из кризиса и личное мужество, которого так не хватает украинским политикам.

Таким образом, у президента Украины Зеленского еще есть большая власть и неплохой личный рейтинг, но отсутствует опыт политической работы на высшем уровне, а главное – нет внятного политического курса и стратегического видения развития Украины. А у Тимошенко нет большой власти, но есть свое аргументированное стратегическое видение как вывести страну из глубокого кризиса и есть готовность сотрудничать с президентом, Кабмином и Верховной Радой.

Между тем, способность ветвей власти и партий к политической консолидации является условием вытаскивания Украины из глубокого кризиса. Никто этого за нас не сделает.