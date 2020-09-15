В новом бюджете содержание Офиса Зеленского хотят повысить почти на 40%

После того, как Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» стало известно, сколько денег выделено в нем на Офис президента.

Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% дороже, чем в прошлом году.

Напомним, что в предложенном проекте государственного бюджета на следующий год заложил предельный объем дефицита в размере 270,35 млрд гривен.