В новом бюджете содержание Офиса Зеленского хотят повысить почти на 40%

После того, как Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» стало известно, сколько денег выделено в нем на Офис президента.
Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% дороже, чем в прошлом году.
Напомним, что в предложенном проекте государственного бюджета на следующий год заложил предельный объем дефицита в размере 270,35 млрд гривен.
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