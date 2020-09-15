Не в коме: у Кернеса подтвердили коронавирус

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких. В то же время в горсовете опровергают информацию, что глава города находился в коме.

Об этом на брифинге во вторник, 15 сентября, заявил пресс-екретарь директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко

«Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет», — пересказал чиновник свой разговор с Кернесом.

Сидоренко уточнил, что говорил с Кернесом вечером в понедельник, 14 сентября, в 17-й больнице, где и госпитализирован городской голова. Представитель горсовета добавил, что состояние мэра Харькова стабильно тяжелое.