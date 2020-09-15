Вокруг одного из лидеров ОПЗЖ в Днепропетровской области раскручивается рейдерский скандал: возможно силовое противостояние

Неделю назад многие СМИ сообщали о рейдерском захвате Днепропетровской общественной организации «Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины» и учрежденного этой ОО агро-предприятия «Добробут», расположенного на территории сел Нива Трудовая и Солдатское в Апостоловском районе области.

Тогда же жертвы рейдерского захвата высказали аргументированные предположения о том, что во главе рейдеров находится Максим Романенко.

Романенко во времена Януковича являлся экс-секретарем горсовета Днепра от Партии регионов, а ныне он находится в статусе замглавы Днепропетровской областной организации партии ОПЗЖ.

13 сентября стало известно, что рейдеры не дожидаясь официальных выводов Минюста в отношении перерегистрации по сфальсифицированным документам общественной организации и её агрохозяйства «Добробут», имеющего в пользовании около 5 тысяч га сельхозземли, начали грабить предприятие. В ночное время суток с тока предприятия было вывезено более 400 тонн собранных семян подсолнечника. А также рейдеры захватили технику «Добробута» и готовятся незаконно собрать оставшуюся часть чужого урожая.

14 сентября на помощь общественникам-ветеранам и сотрудникам «Добробута» пришли активисты областной организации Национального корпуса во главе с лидером организации Денисом Котенко. Они начали пикетирование захваченного хозяйства, выставили охранную палатку возле тока и предупредили, что не позволят рейдерам собрать и вывезти чужой урожай. Активисты настроены решительно, заявили о готовности применять все законные средства защиты.

За помощью к Национальному корпусу обратился глава Днепропетровской общественной организации «Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины» ветеран и офицер ВСУ Павел Селихов. Сам он объясняет это так:

«Как офицер, я привык действовать быстро и решительно но столкнувшись с такой наглой и явно коррупционной схемой рейдерской захвата общественной организации, нашего предприятия «Добробут», вместе с имуществом и урожаем, я чувствую себя бессильным и не знаю, как смотреть в глаза тем инвалидам и ветеранам силовых структур, кто не сможет получить нашу социальную поддержку в связи с циничностью и бессердечностью рейдеров», — подчеркнул Селихов.

Выступая на пикете «Нацкорпуса», Денис Котенко напомнил присутствующим, что сын Павла Селихова Роман, будучи бойцом ВСУ добровольно написал рапорт о своем желании участвовать в боях с сепаратистами в зоне АТО, проявил себя настоящим героем и патриотом Украины. Роман Селихов погиб во время выполнения боевого задания командования.

«Это наш долг памяти перед погибшими побратимами – стоять на защите законов, чести и справедливости, противостоять ползучему сепаратизму, вновь выползающему из под масок ОПЗЖ», — подчеркнул лидер Днепропетровской областной организации Национального корпуса Денис Котенко.

Видео пикета, выступление Котенко:

Кроме того, руководитель Нацкорпуса отметил, что Романенко и его юристы уже неоднократно засвечивался в историях с рейдерством в Днепропетровской области. Во всех случаях они действуют по одной и той же наглой и циничной схеме: под видом помощи вводят своих людей на предприятие, затем фальсифицируют документы, формируют фиктивные долги и через коррумпированных сотрудников органов власти производят перерегистрацию предприятия на подставных «собственников». Как альтернативный вариант рейдеры Романенко предлагают заплатить «отступные» за возврат предприятия, называя суммы от 1 миллиона долларов.

Аналогичная схема была реализована два года назад в отношении свиноводческого комплекса в том же Апостоловском районе, в той истории тоже звучало имя Максима Романенко. В этом году бригада Романенко уже начала аналогичную рейдерскую атаку на предприятие «Днепромлын» в Днепре.

Напомним, что к схеме незаконной перерегистрации по сфальсифицированным документам Днепропетровской областной общественной организации «Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины» и предприятия объединения граждан «Добробут» имеют отношение частный нотариус из Днепра Марина Шаулова, а также государственный регистратор Восточного регионального управления МЮУ Виктория Волок. Об этом было проинформировано Министерство юстиции и правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку действиям должностных лиц и истории с рейдерством предприятия в целом.