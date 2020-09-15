Генпрокурор в Раде — главные месседжи

Венедиктова выступила во время внеочередного заседания

Во время внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоялось во вторник, 15 сентября, выступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Своей речью и ответами на вопросы нардепов генпрокурор дала понять — «давить на нее не имеет смысла».

Основной тезис, который пыталась донести Венедиктова: «Генпрокуратура работает четко в рамках закона» и «НАБУ манипулирует, действует политически ангажировано, работает с нарушениями процессуальных правил».

Главные заявления генерального прокурора:

претензии к Нацагентству, хотя прямых формулировок в обвинении НАБУ не прозвучало;

претензии к антикоррупционным органам, которые до сих пор не передали ей материалы производств в отношении судей Окружного административного суда Киева;

в отношении некоторых депутатов расследуются дела, но покрывать она никого не пытается;

по поводу Юрченко, Венедиктова заявила, что не позволит необоснованных выпадов в парламенте;

о Жвании: «Я не хочу участвовать в театре одного актера… Если он хочет к себе внимания, пусть возвращается в Украину и будет ему внимание».

Реакция на выступление Венедиктовой

Глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев прокомментировал выступление Ирины Венедиктовой в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на красную линию спича генпрокурора: закон один для всех, независимо от политических цветов и пристрастий.

«Закон один и для правоохранительных органов, которые должны заниматься своей непосредственной работой, а не постоянными сливами в СМИ материалов, которые напоминают по содержанию больше не уголовные дела, а неудачные журналистские расследования», — написал он.

Полный спич генерального прокурора

Смотрите, как Венедиктова отвечает на вопросы депутатов

Во вторник, 15 сентября, проходит внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков во время внеочередного заседания в пятницу, 4 сентября.

Катерина Туренко