Охранители голого ЗеКороля

На наших глазах по всем направлениям происходит ползучая контрреволюция негодяйства.

Как ЗеКоманда провалила ревизию руководства органов досудебного расследования и прокуратуры.

Отечественный политикум, как управляемый неопытными пилотами самолет, постепенно входит в турбулентную осень.

Традиционно, несмотря на коронавирусную реальность, продолжается борьба за контроль над органами правопорядка и правосудия. ЗеКоманда за год не то что не была в состоянии реализовать обещания, данные гражданскому обществу и украинцам. В 2020-м она попробовала провести ревизию руководства органов досудебного расследования и прокуратуры в самых плохих традициях Петра Порошенко, к которому так ярко апеллировал тогда еще руководитель «Квартала 95» Владимир Зеленский. Именно об этом и расскажем в этом материале.

Буквально по всем ключевых органам правопорядка и в прокуратуре, которая сейчас является частью судебной ветви власти, либо произошли, либо планируются изменения и корректировка в отношении руководящих должностей. Начнем с того, что в офисе президента постоянно происходят обсуждения и буквально «кастинг» на замену министра внутренних дел. Всем понятно, что Арсен Борисович всегда играет свою роль. Как говорят, Аваков «проаваковский».

Поэтому Арсен Борисович весьма часто «бодрил» Ермака-Зеленского акциями, например, с участием «Национального корпуса». Эта политическая борьба имела целью показать нужность Авакова для ОПУ. В конце концов, во времена Порошенко имели место аналогичные истории. Однако недавно, после избиения политического узника Кремля Владимира Балуха, офис президента взорвался претензиями к МВД с требованием быстрого и полного расследования этого преступления. Более того, прямо указывалось, что «уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба».

Подчиненные Авакова отреагировали мгновенно. На странице столичного Управления Нацполиции был опубликован перечень мероприятий, осуществляемых полицейскими. Это репостнул ближайший соратник Арсена Борисовича Антон Геращенко. При этом мои предположения о потенциальной замене подтвердил редактор Цензор.net Юрий Бутусов: «Вполне вероятно, такое заявление — это первый признак, что президент Зеленский и его окружение раздумывают о замене министра МВД Арсена Авакова перед местными выборами. В надежде поднять рейтинг, Зеленскому надо показать, что он способен на глобальные перемены во власти». Но сейчас некем заменить до недавних пор «мощного министра». Никто из ЗеКоманды не имеет политического веса и влияния, чтобы контролировать многотысячную армию полицейских-нацгвардейцев.

И дело не только в этом. У Авакова есть своя группа депутатов и крепкие отношения с Коломойским, у которого есть свои парламентарии. Этого достаточно для срыва нескольких голосований по принципиальным вопросам. Мы же видим, что монобольшинство и без того каждое решение рождает с осложнениями. Еще два-три провала, и вопрос о коалиции с «Майбахом» и «Довірою» встанет в полный рост. А там и переформатирование правительства, которое без Авакова и аваковцев невозможно… Разве что Ермак склонит Владимира Александровича к альянсу с ОПЗЖ. Но в любом случае утрата монобольшинства для Зеленского — это очень больно.

В офисе Государственного бюро расследований (ГБР), который размещается на столичной улице Петлюры, также планируются изменения. Прежде всего напомним, что под занавес 2019 года был уволен предыдущий руководитель бюро Роман Труба. Вместо него на должность пришла близкая к Зеленскому депутат из «Слуги народа» Ирина Венедиктова.

Ранее она не имела никакого отношения к органам правопорядка. Более того, вообще не производила впечатления человека, который возьмется полноценно запустить такой мощный орган досудебного расследования с широкой подследственностью. Буквально за несколько предновогодних дней она быстро организовала срежиссированный конкурс, протащив на должности своих заместителей бывшего адвоката президента-беглеца Януковича Александра Бабикова и бывшего эсбэушника Александра Соколова. Со временем Венедиктова при участии тогда уже главы офиса президента Андрея Ермака достигла поставленной цели — сместить с должности генпрокурора Руслана Рябошапку. И именно она спустя несколько недель возглавила Офис генпрокурора.

Между тем дела в ГБР не улучшились. Обещания Зеленского, что «он станет приговором Порошенко», не реализованы. Более того, подавляющее большинство открытых Бюро производств против экс-президента Порошенко эксперты прямо называли юридическим мусором. Поэтому было решено избрать еще одного заместителя, однако уже без Венедиктовой на должности. Им стал Алексей Сухачев. И, как утверждают мои источники, именно он должен обеспечить транзит власти от «харьковских» (Бабикова и Соколова. — А.Л.) до альтер эго Андрея Портнова из офиса президента — Олега Татарова.

Последний во времена Евромайдана возглавлял одно из ключевых подразделений в Министерстве внутренних дел, будучи фактически «рупором» милиции против участников Революции достоинства. Татаров очень хочет возглавить ГБР, но есть одно весомое «но». На Банковой считают, что именно Венедиктова допустила ошибку, недосмотрев: в конкурсную комиссию на главу бюро из девяти членов входят три, которых делегируют иностранные партнеры через представление в Кабмин. Другими словами, Татаров сразу получает минус три голоса при любых обстоятельствах, принимая во внимание его роль в Евромайдане. Напомню, победители конкурса 2017 года (Труба, Варченко и Буряк) получили максимально голосов, потому что голосование рейтинговое.

Кроме этого, несколько дней назад был назначен новый заместитель генпрокурора Венедиктовой — Максим Якубовский. Источники говорят, что его планируют на место Гюндуза Мамедова. Напомню, именно на последнем завязаны буквально все резонансные международные кейсы: сбитие террористами из российского «Бука» малайзийского самолета Boeing MH17, иранская трагедия с украинским самолетом, кейсы по Международному уголовному суду.

И теперь представим, что Мамедова убирают с должности, и вместо него приходит Якубовский, который в 2012‒2013 годах работал в проекте кума Путина Виктора Медведчука «Украинский выбор» и считает его своим учителем. Это даже не международный скандал. Это станет миной замедленного действия под всей коммуникацией с европейскими партнерами. Очевидно, именно к этому и ведут ключевые советники президента Зеленского, принимая во внимание их дружбу с кремлевскими партнерами.

По состоянию на сегодняшний день Якубовскому уже передали подразделения по расследованию «дел Майдана» и в отношении истязаний. Опять же, Венедиктова утвердила решение передать в руководство управление в отношении весьма чувствительных для украинцев вопросов — кейсов по Революции достоинства. И кому? Представителю воли Виктора Медведчука. На наших глазах по всем направлениям происходит ползучая контрреволюция негодяйства.

Теперь о делах антикоррупционных. Недавно контролируемое Банковой большинство Конституционного суда Украины (КСУ) утвердило решение о неконституционности указа президента 2015 года о назначении на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. В предыдущем тексте я детализировал незаконность и нелогичность соответствующего решения КСУ. Но за Сытника сразу вступилось подавляющее большинство гражданского общества и международные партнеры. Как следствие, Зеленский не рискнул быстро уволить Сытника с должности.

Момент утрачен, президент Украины, скорее всего, не имеет четкого плана действий. Ведь после указа об увольнении, который тоже может быть признан неконституционным (по аналогии с указом о назначении. — А.Л.), нужно иметь «своего» кандидата на должность. Пока что ищут «своего на 100 процентов». Но мы должны признать, что давление международников немного слабее, чем при президентстве Порошенко. Что американские партнеры, что их украинские визави не хотят делать резких движений в отношении НАБУ до окончания президентской гонки в США в ноябре 2020 года. А потом от того, кто победит, и будет зависеть судьба бюро.

Итак, Сытник остается на должности. Но это совсем не означает, что команда Ермака — Зеленского остановится в попытках взять под контроль НАБУ. При этом у них есть козырь в рукаве, ведь на днях Конституционный суд Украины взялся рассматривать еще одно представление о НАБУ. На этот раз о неконституционности положений одноименного закона, регулирующего создание и функционирование бюро. Вероятно, весь нормативно-правовой акт никто признавать неконституционным не будет. Но отдельные его нормы точно будут валить. Это, по моим данным, должно произойти в сентябре-октябре этого года.

Теперь о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В середине августа предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий уволился с должности. Причина имеет публичную и непубличную составляющие. Во-первых, Назар Иванович не собирался повторно претендовать на должность, а конкурс, по закону, должен состояться уже этой осенью. Во-вторых, перечень скандалов с его участием сделал его не таким желательным как с точки зрения гражданского общества и международных партнеров, помогавших запускать САП, так и с позиции офиса президента. В-третьих, из-за перманентного конфликта с непрофессиональным генпрокуром Ириной Венедиктовой, которая постоянно всех толкает в скандалы с офисом президента.

Неделю назад Верховная Рада провалила голосование за список кандидатов в состав конкурсной комиссии САП. Подавляющее большинство претендентов на членство в комиссии не отвечали ни профессиональным, ни репутационным требованиям. Но, опять же, это совсем не означает, что провластная коалиция «Слуги народа» и Оппозиционной платформы «За життя», управляемой друзьями Путина, остановится в попытках протащить в комиссию нужных людей.

Сейчас ключевым претендентом на главу САП от власти называют руководителя парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина. Фактически он является представителем воли главы ОПУ Андрея Ермака. Между тем у Костина нет никаких преимуществ, чтобы возглавить настолько сложный участок работы. Снова лояльность перевешивает на чашах весов профессиональные качества, не говоря уже о добропорядочности.

С другой стороны, звучат месседжи, что на конкурс может податься бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, который на днях вернулся в Киев. Он, что понятно, прямо не отвечает на вопрос о возможном участии в конкурсном отборе. Конечно, он нежелательный победитель конкурса для Ермака — Зеленского. Поэтому Банковая сделает все, чтобы не допустить ни Рябошапку, ни его бывшего заместителя в Офисе генпрокурора Виктора Трепака к соответствующей должности. Кроме этого, Трепака называли и претендентом на конкурс в ГБР.

И напоследок об Офисе генпрокурора (ОГПУ). Ирина Венедиктова, о чем я не раз упоминал на страницах ZN.UA, провалила свой участок работы. Переаттестация в региональных прокуратурах, в отличие от подобного конкурса в Офисе генпрокурора в конце 2019 года, стала ее бледной тенью. Очищение стало вдвое менее эффективным. Кроме того, Ирина Валентиновна протащила на должности, минуя общую аттестацию, нужных ей людей. Наконец, важно понимать ключевой момент — она сконцентрировала в своих руках незаурядную власть.

Речь идет о подконтрольных ей руководителях ГБР, отдельных сверхважных процессуальных полномочиях в контексте САП (подписание подозрений спецсубъектам), а через это — влиянии и на НАБУ как орган досудебного расследования, которое процессуально направляет САП. Поэтому неудивительно, что она хочет разгрузить себя, принимая во внимание отсутствие результатов в контексте поставленных перед ней в начале весны задач.

Кроме того, два месяца назад состоялась встреча трех высоких должностных лиц — Венедиктовой, Холодницкого и Зеленского. С той встречи глава Офиса генпрокурора вышла едва ли не в слезах. Именно тогда на Банковой начали задумываться о смене Венедиктовой на должности. Поэтому вариантов вырисовывается лишь два — почетная ссылка на должность юбилейного, десятого заместителя главы офиса президента или назначение главой Министерства юстиции.

О возможной замене Венедиктовой другим человеком звучали разные «предложения». Сначала промелькнула идея с экс-главой Главной военной прокуратуры Анатолием Матиосом, который нашел путь к уху главы ОПУ. Но эта идея сразу отпала, ее начали массово опровергать со всех сторон. Среди других претендентов также рассматривали Олега Татарова.

Но здесь ребята с Банковой оказываются в своеобразной растяжке между ГБР и ОГПУ. Если Татарова тянуть в ГБР, то возникает упомянутая выше проблема с международниками в комиссии. Если его попробовать назначить генпрокурором вместо Венедиктовой, то нужно сконцентрировать голоса в Раде. Понятно, что проевропейская часть «слуг» умоет руки. Поэтому за помощью Зеленский будет вынужден обратиться к ОПЗЖ, депутатским группам «За майбах» или «Довіра». И эти объединения за «пожалуйста» не голосуют, им конфетки-пряники к столу подавай.

Поэтому в случае смены генпрокурора будут важными сразу несколько факторов, а ключевым станет вопрос: какое решение самое простое в реализации и самое дешевое в контексте потери репутации, власти, денег? Других претендентов пока что не видно, поэтому Венедиктова точно досидит в кресле главы Офиса генпрокурора до осенних выборов в конце октября.

Как видим, за полгода в ЗеКоманде значительно поубавилось людей, которые по профессиональным качествам могут эффективно руководить органами публичной власти. Это касается и органов уголовной юстиции. Профессионалов сменяют на должностях абсолютно контролируемые Банковой «флюгера», не имеющие институционных способностей руководить органами досудебного расследования и прокуратурой. Это конвертируется в отсутствие результатов работы в фарватере требований закона, а значит, станет еще одним плацдармом для снижения электоральной поддержки Зеленского.

Расставляя своих людей по должностям, ты несешь полную ответственность за результат. А его не видно, поэтому «король» оголяет свои тылы по всему периметру. И причиной этому являются прохиндеи, которых взял к себе в команду Зеленский. Они пообещали ему «невидимый костюм» (реформы), а неопытный Владимир Александрович поверил. Потому и ездит по территории Украины будто голый, рассказывая об изменениях в государстве. А подчиненные восторгаются его «новым прекрасным костюмом». Так что я предвижу, что, как в сказке Ганса Кристиана Андерсена, найдется мальчик, который, наблюдая за этим, крикнет вдогонку: «А король-то голый!» И после этого Зеленский останется без поддержки людей, два десятка лет аплодировавших ему как комику и актеру. А прохиндеи, сделав короля голым, просто исчезнут с политической карты Украины вместе с «бюджетом на костюм».

Александр Леменов, главный эксперт StateWatch; опубликовано в издании ZN.UA