Жители Беларуси в августе забрали из банков $1 млрд

В августе население Беларуси забрало из банков валюты на $624,3 млн. Об этом со ссылкой на Нацбанк страны сообщило агентство РБК.

За месяц объем валютных депозитов уменьшился на 8,8%. Это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года.

В прошлом месяце белорусы также забрали из банков 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн) – такого не было с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля.

Чтобы сдержать этот отток, некоторые банки уже подняли ставки по депозитам в нацвалюте до 20% годовых.