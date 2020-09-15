Медики установили, как по длине пальцев определить риск рака и инсульта

У мужчин и женщин показатели сильно отличаются.

Исследователи еще 20 лет назад предполагали, что риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний можно вычислить по особенностям внешности. Так, в 2001 году британские ученые обнаружили связь между длиной пальцев и вероятностью развития опасных недугов.

Выяснилось, что у мужчин, переживших сердечные приступы, часто были короткие безымянные пальцы. Если указательный палец значительно превосходит по длине безымянный, то проблемы с сердцем могут начаться у мужчины уже в 30 лет. При одинаковой длине пальцев сердечно-сосудистая система обычно начинает давать первые сбои в районе 50 лет.

А вот мужчины, у которых указательный палец незначительно короче безымянного, сталкиваются с инфарктами и инсультами уже в пожилом возрасте. Кроме того, короткий безымянный палец у мужчины – показатель высокого риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и рака простаты. Это объясняется повышенной выработкой тестостерона из-за особенностей внутриутробного развития. А данный процесс увеличивает риск появления злокачественной опухоли.

А вот для представительниц прекрасного пола длинный (по сравнению с безымянным) указательный палец, наоборот, свидетельствует о хорошем состоянии здоровья. Обычно у таких женщин поздно наступает менопауза.

Однако если у нее указательный палец короткий, то это указывает на риск развития онкологического заболевания. Речь идет о раке молочной железы.

: lenta.ua