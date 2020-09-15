Міжбанк відкрився курсом долара на рівні 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 15 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії “Укрділінг”.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9900 – 28,0100 грн/долар, євро 33,2801 – 33,3038 грн/євро, російський рубль 0,3726 – 0,3731 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,9900

28,0100

EUR/UAH

33,2801

33,3038

RUB/UAH

0,3726

0,3731



Зазначимо, 14 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 27,9800 – 28,0000 грн/долар, євро 33,2374 – 33,2556 грн/євро, російський рубль 0,3716 – 0,3720 грн/рубль.