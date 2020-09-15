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Под Шумами подорвались полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад

15.09.2020

В районе населенного пункта Шумы (Донецкая область), где ранее отменили «инспекцию» позиций ВСУ с представителями ОРДЛО, были ранены полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из армейских бригад Залевский.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, ЧП произошло во вторник, 15 сентября, около полудня. Отмечается, что военнослужащие получили ранения в результате взрыва гранаты типа РГД-5, «установленной, вероятно, в виде растяжки».

Отмечается, что раненые были доставлены в больницу Торецка в удовлетворительном состоянии.

«Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации. Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным», — заявили в штабе ООС. 

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