Делегація ЗС Польщі на чолі з командувачем Піотровські прибула в Україну

14 вересня з триденним візитом до України прибула офіційна делегація Збройних Сил Республіки Польща на чолі з командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” делегацію зустрів Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це повідомляє Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

У межах візиту сторони планують обговорити низку актуальних питань щодо перспектив розвитку військового співробітництва, а також визначити пріоритетні напрями співпраці між Командуванням об’єднаних сил Збройних Сил України та Оперативним командуванням Збройних Сил Республіки Польща.