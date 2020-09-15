Королева Летиція провела дітей на навчання (фото)

Хоча доньки королеви Летиції зараз на карантині після того як коронавірусом захворів їхній однокласник, сама королева відвідала один з навчальних заклажів.

Летиція прийшла до учнів наваррського коледжу Nuestra Señora del Patrocinio.

У той час як діти зустріли монархиню в формі, сама Летиція з’явилася в строгому, але елегантному образі. Іспанська дена вибрала асиметричний топ Zara з геометричним принтом і поясом на талії, який одягнула в парі з чорними кюлотамі і еспадрільї на шнурівці.

: bilshe.com

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