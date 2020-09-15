На Тернопольщине два ротвейлера набросились на ребенка

Тернопольской области два ротвейлера внезапно напали на ребенка, который шел по улице. Их хозяин плохо закрыл калитку двора.

В Черткове Тернопольской области на ребенка, который шел по улице, внезапно напали два ротвейлера. На крики мальчика сбежались люди и сам владелец животных, который забыл закрыть калитку на своем дворе, из-за чего собаки выбежали на улицу. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

«Ребенок шел по улице, как внезапно на него напали собаки. На крики сбежались люди и сам хозяин, который забрал животных. Как выяснилось впоследствии, мужчина плохо закрыл калитку во дворе помещения, поэтому ротвейлерам удалось выбежать на улицу», — говорится в сообщении.

Мальчика с рваной раной ноги и плеча госпитализировали в больницу, владелец собак обязался оплатить лечение.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений. Степень телесных повреждений потерпевшего определит судебно-медицинская экспертиза.