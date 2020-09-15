Российские десантники прибыли в Беларусь

Псковские десантники прибыли из России в Беларусь, где примут участие в учениях «Славянское братство», заявили во вторник в Минобороны республики.

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон «Брестский» для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020″», — подчеркнули в белорусском военном оборонном ведомстве.

От Вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

«Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», — отметили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает отработку совместных действий подразделений. Вторая, активная фаза, пройдет на полигоне «Брестский», в Брестском районе и на участке реки Мухавец, в период с 21 по 23 сентября.

«В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач», — пояснили в Минобороны Беларуси.

Там подчеркнули, что «особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы».