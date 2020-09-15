В НАПК составили админпротокол на бывшего подчиненного Венедиктовой

В НАПК составили административный протокол на Игоря Процюка, бывшего начальника отдела Офиса Генерального прокурора: по признакам несвоевременной подачи декларации без уважительных причин.

Об этом сообщило само Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

27 мая 2020 года Процюк подал декларацию на должность начальника отдела, созданного 2 января 2020 года Офиса Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, до этого также работал, начальником отдела в Генеральной прокуратуре Украины. Не проработав с этого времени и месяца, Процюк подал декларацию после увольнения.

В ней бывший правоохранитель заявил, что владеет квартирой в Ивано-Франковске на 72.6 м.кв., стоимостью 145,1 тыс. грн. А также указал, что у его жены Татьяны Процюк есть квартира и часть квартиры в Ивано-Франковске.

В Киеве семья платно проживает в комнате площадью 33,1 м.кв., которая находится в собственности Национальной академии прокуратуры Украины.

Супруга Процюка передвигается на автомобиле Fiat 500x 2016 года выпуска, приобретенном в 2019 году за 242,9 тыс. грн.

За 2019 год Игорь Процюк заработал:

985,5 тыс. грн — зарплата в Генеральной прокуратуре Украины;

264,3 тыс. грн — доход жены от продажи недвижимости.

1,1 тыс. грн — заработная плата жены в ООО ТД «Тесла»;

5,1 тыс. грн — соцпомощь при рождении ребенка;

11,1 тыс. грн — соцпомощь Татьяне Процюк от Ивано-Франковского городского центра занятости.

На банковских счетах в Райффайзен Банке Аваль у Игоря Процюка размещено 83,5 тыс. грн и $2 тыс. Еще он сообщил, что у его семьи есть счета в Приватбанке, Альфа-Банке и Ощадбанке, но сколько там средств — не указал.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro