В Австралии на футболиста напала настырная сорока: спортсмена удалили с поля

Для Джейка Скиннера, игрока юниорской регбийной лиги, очередной матч как-то не задался.

На молодого спортсмена напала агрессивная сорока, что вызвало в зрительской массе смешки, хотя Джейку было абсолютно не до шуток.

Кончилось тем, что жителя Австралии удалили с поля, и только после этого пернатая забияка оставила его в покое.

Сообщается, что в тот день это был не единственный подобный инцидент. Позже сорока предприняла попытки подраться и с другими регбистами, но только видеоролик с Джейком распространился в интернете и набирает популярность.

: golos.ua