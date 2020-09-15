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Американские сенаторы призвали ввести санкции против карателей Лукашенко

15.09.2020

Против лиц, причастных к карательным операциям в Беларуси против мирных участников протеста должны быть применены санкции.

Об этом заявили 13 сенаторов США, представляющих два штата, передает Радио Свобода.

Глава комитета Сената по иностранным делам Джим Ришч назвал репрессии в РБ «немыслимыми».

В подготовленной сенаторами резолюции последние президентские выборы обозначены как «ни свободными, ни честными». Подписанты документа настаивают на том, что все задержанные во время акций и арестованные до них мирных протестов, включая арестованных до выборов.

Отмечается, что ограничения должны быть введены совместно с Европейским союзом и прочими международными партнерами.

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