Зеленский допустил, что Донбасс взбунтуется против власти террористов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители оккупированного Донбасса могут взбунтоваться против так называемых «властей ЛДНР».

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По его словам, на сегодняшний день Донбасс столкнулся с гуманитарной катастрофой, так как многие местные жители заражены коронавирусом. Он также отметил, что жители оккупированных территорий наблюдают за тем, насколько лучше живут украинцы по ту сторону конфликта.

«У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», — отметил Зеленский.

Вместе с тем президент отметил, что конфликт на Донбассе не будет заморожен по примеру Приднестровья или Молдовы, так как там проживает три миллиона украинцев.

«Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они сидят в тюрьме с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински», — подчеркнул он.