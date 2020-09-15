Сотни хасидов заблокировали дорогу на границе с Беларусью, Украина стянула военную технику

Состоянием на 16:30 вторника 15 сентября на украинско-белорусской границе остается напряженная ситуация из-за наплыва большого количества хасидов-паломников.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, опубликовав соответствующее видео.

На записи показано, что несколько сотен человек заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси. Из-за этого со стороны белорусского пункта пропуска образовалась огромная очередь из грузовиков.





К тому хасиды ведут себя очень шумно. Для обеспечения порядка стянули дополнительные силы украинских пограничников, которые перекрыли дорогу военной техникой.