В Украине введут новый вид военной службы

Верховная Рада собирается ввести новый вид военной службы, наделить Президента полномочиями призыва неограниченное количество раз, а полиция сможет доставлять резервистов в военкоматы.

Верховная Рада приняла за основу законопроект Владимира Зеленского относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Напомним, что данный законопроект наделяет Президента полномочиями призыва неограниченное количество раз, а полиция сможет доставлять резервистов в военкоматы.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 8 сентября рассмотрел на предмет коррупционных рисков данный законопроект Президента Владимира Зеленского № 3553 от 28.05.2020. Подробнее об этом ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Так, антикоркомитет задался вопросом, может ли Президент оглашать фактически неограниченное число раз призыв на военную службу без оглашения мобилизации. Законопроектом было предложено дать Президенту такую возможность.

Как доложил замминистра обороны Украины Александр Полищук, принятие этого закона позволит создать вместо военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

«Также предлагается внедрить новый вид военной службы», отметил он. Речь идет о призыве из числа резервистов в особенный период. Такая служба предусматривается на срок до 6 месяцев.

«Как вы знаете, в условиях постоянной угрозы и войны, которую ведет РФ против нас, очень важно иметь возможность оперативно реагировать на такие угрозы», — подчеркнул он.

В свою очередь, профильный комитет сообщил, что готов дорабатывать этот законопроект.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление ВР, дополнительного анализа требует предложенный в проекте новый вид военной службы — «военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период».

«Во-первых, возникает вопрос о согласованности с конституционными предписаниями предоставленных в законопроекте Президенту Украины полномочий по неоднократному призыву на военную службу без объявления мобилизации лиц, которые уже отслужили соответствующие сроки военной службы и зачислены в резерв первой очереди, а также определения им задач, сроков, объемов и порядка проведения такого призыва. Во-вторых, отсутствие четких формулировок и определенных законом оснований проведения такого призыва может негативно отразиться на принципах социальной справедливости, правах и свободах резервистов», — отмечает ГНЭУ.