Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, – Financial Times

Авторитетне західне видання Financial Times присвятило матеріал справі суддів Окружного адміністративного суду Києва, яких Національне антикорупційне бюро підозрює в корупції і спробі захоплення влади в країні.

Про це повідомляє Financial Times.

“У більшості країн судді борються з мафією. В Окружному адміністративному суді Києва деякі з суддів самі є мафією, зазначають антикорупційні журналісти.

Навіть за мірками сумнозвісної і корумпованої судової системи України звинувачення, засновані на перехоплених НАБУ телефонних розмовах, є екстраординарними. Записи були зроблені під час розслідування проти судді Павла Вовка, голови окружного адміністративного суду столиці України”, – сказано в статті.

У ній для іноземного читача викладаються деталі операції НАБУ і суть звинувачень, які висуваються стосовно голови ОАСК і його колег.

Сам Вовк у коментарі виданню заявляє, що голоси на записах НАБУ “певною мірою схожі на його голос і голоси його колег”. Однак, за його словами, “таких розмов між мною і моїми колегами не було. Без сумніву, це фікція”.

“Ця справа показує, наскільки Володимир Зеленський, колишній комік, обраний президентом минулого року завдяки обіцянці “зламати систему” корупції в країні, далекий від її реалізації”, – підкреслює автор матеріалу.

Також зазначається, що активісти і судові експерти закликають президента Зеленського виконати умови МВФ, подавши закон про ліквідацію ОАСК шляхом передачі його повноважень Верховному Суду. Однак два тижні тому в пості на Facebook офіс Зеленського заявив, що він не має права втручатися в судову систему, додає автор статті.