Китай создает водородные автомобили

Правительство Китайской Народной Республики намерено оказать поддержку производителям водородных двигателей для автомобилей.

На днях сами производители объявили о своих планах касаемо увеличения объема реализации авто с водородными двигателями. Компании рассчитывают на помощь властей, которые должны рассказать о своих планах до конца сентября 2020 года.

Однако известно, что сами чиновники уже готовы пойти на встречу автопроизводителям.

Производитель SAIC Motor уже сделал объявление о том, что планирует ежегодно продавать более 10 тысяч моделей на топливных элементах до 2025 года. В свою очередь предприятие Foton хочет продавать по 15 тысяч в год таких моделей за аналогичный срок.

: fbc.ua