Не успел утихнуть скандал вокруг использования Бекболатом Тлеуханом всевышнего Аллаха в целях личной мести, как разразился еще один — не менее громкий.

Опасный поэт-песенник, массовик-затейник и опереточный народник более всего на свете старается быть серьезным, чтобы соответствовать высоким стандартам клана Тлеухановых. Ведь все остальные братья — люди положительные, увесистые: генерал и уголовник. Может быть поэтому вокруг депутата Бекболата Тлеухана что-то постоянно происходит. Сейчас, в период парламентской линьки, особенно. Сразу несколько забавных историй циркулируют в СМИ по поводу Бекболата Тлеухана, золотого голоса правящей партии.

Бекболат Тлеухан и ракетные бомбы военно-морского противовоздушного боя

Дурацкое видео опубликовал базирующийся в Киеве оппозиционер Ермек Нарымбай. На его видеоканале вместе с народными историями про неисправные подъезды и личную вину диктатора Назарбаева в разного рода ДТП, свидетельствах о пришествии Тихановской во плоти и разборок с Мухтаром Аблязовым появилась запись какого-то мутного гражданина. Зажатый между массивными задами оперативных работников на заднем сидении какой-то машины он стеснительно поведал о том, что расхищал имущество российской военной части в Приозерске с целью продажи оружия… кому-то в России. При этом своими подельниками он назвал кого-то в КНБ и Бекболата Тлеухана.

Знаете, я верю этому видео. Причина проста: если бы его снимали специально, с целью подставить невинного Бекболата Тлеухана, оно было бы снято более профессионально. «Главный подозреваемый» был бы более внятен. Мог бы назвать суммы и хотя бы название техники, которую они вроде как похитили. Вместо этого мы видим совершенно типичного клоуна — а именно такие и вляпываются в истории.



Настораживает и поведение Бекболата Тлеухана. Обычно он молчит на все обвинения и лишь заказывает Аллаху кары небесные на головы обидчиков. Но не в этом случае: тут почему-то Бекболат решил сразу выпустить эмоциональное опровержение. Дескать и гражданина не знает и к подземным ракетным бомбам морского взлета отношения не имеет.

Кроме опровержения Бекболат Тлеухан сразу выпустил настоящее чернильное облако заявлений о прививках и поспорил с Мухтаром Аблязовым, так как устал заражать ковидом гомосексуалистов. Все это создало для прессы инфоповоды для маскировки скандала с неустановленным чудо-оружием из Приозерска.

Бекболат Тлеухан явно что-то переусердствовал с защитой. В результате подозрения в том, что он причастен к распилу какого-то дурацкого железа (нормальное в Приозерске давно кончилось) только окрепло.