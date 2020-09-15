Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из «Танців з зірками»

Популярная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая с партнером Дмитрием Дикусаром покинула «Танці з зірками» после третьего эфира, назвала причину неожиданного вылета из шоу. На своей странице в Instagram она опубликовала видео танца контемпорари, который она посвятила своим детям, и объяснила, сколько им c Дмитрием пришлось готовиться.

«У нас было целых 2 дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь 2 дня, чтобы уложить мою жизнь в 2 минуты», — написала Слава, объясняя, что у нее было мало времени на подготовку. По мнению певицы, она просто не успела раскрыться, не хватило времени.

В комментариях под видео на официальной странице «Танців» в Instagram Славе досталось от диванных критиков, которые обвинили певицу в излишней эмоциональности и раскритиковали ее хореографические способности.

На защиту коллеги стала телеведущая Леся Никитюк, она посоветовала всем «доброжелателям» сначала самим выйти на паркет, а потом бросаться оскорблениями.

: showbiz.fakty.ua