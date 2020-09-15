Корбан объяснил свою роль в торгах между Коломойским и Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский, в бытность Петра Порошенко в качестве президента, очень активно вел с ним переговоры о продаже 25%-ой доли в «1+1».

Об этом заявил бизнесмен и бывший соратник олихарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

По его словам, это была сложная сделка, так как была задействована и доля братьев Суркисов.

«Там шли какие-то торги. Возможно, и нефтяные, газовые. Коломойский пытался защитить свои активы, где была госдоля, на которые Порошенко часто накатывался. А в качестве заложника был я. Он вел эти торги через Грановского и некоторых других персонажей. Но что они реально выторговали, я не знаю», — пояснил Корбан.

Как отметил бизнесмен, он может только строить предположения, из-за чего эта сделка так и не состоялась.

«Когда ты заложник одной из сторон, то сторона, которая тебя удерживает, имеет позицию силы в переговорах. Моделируем ситуацию: «Я куплю у вас долю «плюсов», но не за столько, а за столько, потому что у меня заложник». Что делает Коломойский? Отвечает: «Заложник? Да мне п@хуй. Он вообще не мой человек и ко мне не имеет отношение. А в качестве доказательства, сниму его через пару дней с председателя партии». А сделка не произошла из-за примитивного — не сторговались», — объяснил бизнесмен.

По его словам, с Коломойским у него были длительные взаимовыгодные отношения, которые принесли немаленький заработок обоим. И, как считает Корбан, в окружении олигарха не осталось «людей, которые в состоянии сделать что-то подобное».

«Я не набиваю себе цену, но тем не менее. А сейчас эта эпоха закончилась. Взаимный интерес пропал», — резюмировал бизнесмен.