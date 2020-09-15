Качура об увольнении министров: примем бюджет и до свидания

Во время бюджетного процесса нелогично увольнять министров экономики и финансов, даже при наличии многих замечаний к проекту Государственного бюджета на следующий год. Но после принятия бюджета отставка будет рассматриваться.

Об этом во время общения с журналистами сообщил нардеп из фракции “Слуга народа” Александр Качура, передает корреспондент УНН.

“Я считаю, что до конца бюджетного процесса было бы нелогично проводить изменения (кадровые — ред.) в экономическом блоке. Министр должен быть на своем посту. Сейчас коммуникация у нас происходит, документ мы можем по-разному оценивать. Но сама идеология должна такая быть, что мы не можем во время того, когда бюджетный процесс идет увольнять министров из экономического блока — министра экономики и министра финансов. Примем бюджет, соберем фракцию, сделаем оценку всего — как проходила работа, как происходила коммуникация — до свидания. Но сейчас пилить сук на котором сидит вся страна — бюджет… и кто тогда будет этим заниматься? Заместители? Или кто-то другой министра будет искать? То есть у нас еще несколько месяцев будет бюджетный процесс, и я считаю, что нелогично было бы увольнять любого министра по экономическому блоку, а дальше будем решать”, — пояснил нардеп.

Он также добавил, что в последнее время коммуникация между членами Кабмина и нардепами будто активизировалась — министры стали проявлять больший интерес к согласованию важных вопросов с парламентариями.