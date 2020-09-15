В Запорожье суд дал условный срок патрульному за избиение мужчины

Суд объявил приговор в деле по обвинению патрульного полиции, избившего человека в помещении Вознесеновского отделение полиции. Об этом редакция узнала из приговора по ч. 2 ст. 365 УК.

Согласно материалам дела, 24-летний инспектор управления патрульной полиции в Запорожье вместе с напарником задержали за административное правонарушение 40-летнего местного жителя и применили к нему спецсредство — наручники. После чего доставили его в помещение Вознесеновского отделения полиции. В комнате для приема граждан патрульный нанес задержанному два удара в лицо, а после этого частью металлической вешалки ударил его по ноге.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения.

Прокуратура Запорожской области начала уголовное производство по статье о превышении власти работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч.2 статьи 365 УК). Патрульного уволили из полиции, а дело передали в суд. Судебные слушания по делу продолжались четыре года — с 2016 года.

На суде бывший патрульный своей вины не признал. Он пояснил, что действовал в пределах полномочий, предоставленных Законом «О полиции». Впрочем, сторона обвинения приобщила к материалам судебного разбирательства видеозапись с камеры видеонаблюдение Вознесеновского отделения полиции на котором видно, как патрульный наносит удары потерпевшему.

В суде пострадавший требовал выплатить ему 100 тыс. гривен в качестве возмещения морального вреда, но в удовлетворении такого требования суд отказал.

Экс-патрульного признали виновным в превышении власти работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением специального звания. Вместе с тем, суд постановил освободить его от основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в один год.