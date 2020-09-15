В Україні 30% книжкової продукції піратського походження, – нардеп

Майже третину українського книжкового ринку займає продукція піратського походження, заявила заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Що кажуть видавці: є книга російського видавництва, яка коштує умовно 200 грн, а коли вона піратська – російська копія, яка друкується без дозволів, то вона коштує умовно 80 грн. І, на жаль, такого багато, ми не говоримо про офіційні книжкові магазини, але на руках, в інтернеті, такого продукту 27% – до 30%. Це третина ринку”, – сказала Кравчук у вівторок під час брифінгу з міністром культури Олександром Ткаченком, пишуть ЗМІ.

За її словами, завтра відбудеться вже друга зустріч робочої групи з представниками друкарської індустрії. Водночас народний депутат зазначила, що на сьогодні вже виконана і готується низка змін до законодавства, які могли б виправити проблему з неліцензованим продуктом.

“Є пакет допомоги від держави на сьогодні – це Інститут книги, який видаватиме видавцям гранти на інституційну спроможність, щоб їм допомогти у цей період, адже вони справді постраждали. Є різні інші аспекти: можливі митні пільги при ввезенні обладнання друкарні”, – додала заступник голови фракції “Слуга народу”.