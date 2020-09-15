В Варшаве обнаружены руины древнего поселения предков славян

На севере польской столицы ученые нашли остатки большого поселения эпохи лужицкой культуры, возраст которого оценивается примерно в три тысячи лет.

Лужицкая культура была распространена в 13 — 4 вв. до н. э. на обширной территории от побережья Балтийского моря до Дуная и от реки Шпрее до Волыни.

Главным занятием лужицких племён было земледелие и скотоводство. Гончарного круга они не знали, но изготовляли разнообразную глиняную посуду: амфоровидные сосуды и кувшины, различные чаши, миски и т.д.

На днях в ходе обследования территории для строительства бассейна в варшавском районе Бялоленка археологи наткнулись на 1500 древних артефактов, — сообщает сайт Nauka w Polsce. Самым ценным из них стал необычный глиняный сосуд, напоминающий современный дуршлаг, который, вероятно, использовался в древности для приготовления творога и сыра тысячи лет назад.

Как подчеркивают представители фонда Ab Terra, который проводит исследования, сам способ производства творога из молока не изменился по сей день. Сначала готовили простоквашу, а затем пропускали ее через кусок ткани, помещенный в тот же «дуршлаг». Все это происходило в производственной части поселения, где была найдена керамика, а потом творог передавали в жилую часть.

Помимо древней керамики, были также обнаружены подобия складских помещений, что подтверждает догадку ученых.

Ареал лужицкой культуры некоторые исследователи считают прародиной славян, упирая на сходство лексики. Здесь возникло и племенное самоназвание славян — в своей древнейшей форме «словене», то есть «люди слова», «внятно говорящие», в отличие от их соседей — «немцев» («немых»).

: lenta.ua