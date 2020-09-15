На Запорожье 14-летняя девочка собралась замуж за 37-летнего: мужчину избили за педофилию

В селе Каменское Запорожской области местные жители избили 37-летнего мужчину, которого обвинили в развращении 13-летней девочки. Сама же школьница говорила, что любит «насильника» и собралась выйти за него замуж.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина стал жертвой «охотников» на педофилов после того, как в сети разошлось видео его признаний. Сейчас девочке Владе уже 14 лет, и она не намерена расставаться со своим «возлюбленным».

«Да, это мой выбор. И без того все знают. И говорят: если он мне нравится, то пожалуйста. Пока поддерживают в этом. Хотела бы выйти замуж. Мы будем с ним расписываться», – рассказала девочка.

Отец девушки Александр Степанов сказал, что не может запретить дочери отношения с мужчиной, который значительно старше ее.

«Если это случилось, то как? Запретить – не запретишь, закрыть ее дома не по-человечески будет», – отметил он.

В сюжете говорится, что Степанов после ссоры с женой временно с двумя дочерьми переехал жить к другу. Вероятно, именно тогда у девочки и мужчины завязались отношения. Однако после огласки и обвинений мужчины в педофилии девочка не выходит из дому.

Педагоги школы, где учится Влада, рассказали, что родителей могут лишить родительских прав, а саму девушку – отправить в интернат.

«Это и переживания, это и первая любовь. Вы все понимаете, насколько она сложная и насколько проникает в душу, тем более 13-14-летней девочки», – добавила директор Каменской средней школы Оксана Минакова.

Отмечается, что в службу по делам детей не обращались, а полиция без заявления не открывала уголовного производства.

«Все-таки дети сейчас так быстро взрослеют, нам же хочется наоборот. А тем более, когда в семье не ладится между родителями», – рассказала член попечительского совета села Любовь Клименко.