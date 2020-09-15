В Киеве – рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

В Киеве по состоянию на 15 сентября зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки — умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян», — проинформировал мэр Киева.

Всего с начала эпидемии в столице выявлено 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусом инфицировались: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15 лет. В медицинские учреждения столицы госпитализированы 56 киевлян.

Наибольшое количество новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Днепровском районе – 70 случаев, в Деснянском районе – 39 случаев, в Оболонском районе — 37 случаев.

По данным системы распространения эпидемии коронавируса СНБО, на 15 сентября в Украине зафиксировано 2905 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом инфицировались 159 702 украинца. От последствий коронавируса за сутки умерли 53 человека, всего за время эпидемии — 3 264 украинца.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Тернопольской области — 390 случаев, Харьковской области – 307 случаев, Одесской области – 306 случаев, Киеве 285 случаев, Львовской области – 186 случаев, Ивано-Франковской области – 153 случая, Черновицкой области – 142 случая.