Застройщик пошел на компромисс: что будет с книжным рынком «Петровка»

Конфликт вокруг столичного рынка «Петровка», наконец решен, правда, пока в устном порядке. После того, как активисты отнесли в Офис Президента петицию, под которой поставили подпись больше 25 тысяч киевлян, на связь вышли представители застройщика.

Об этом во вторник, 15 сентября, рассказал глава ГО «Петровка», активист Владислав Трубицын: «Встреча прошла продуктивно, мы сумели достичь договоренностей. Самое главное — книжный рынок сохраняется».

Подпишем меморандум

Устные договоренности подкрепят трехсторонним меморандумом, который планируют подписать в конце сентября — начале октября. Когда будет известна точная дата, на встречу обещают пригласить представителей СМИ.

«Будут общественные слушания при участии застройщика, скорее всего, КГГА и, возможно, Виталия Кличко, — говорит Трубицын — «На этой встрече мы подпишем Меморандум о сохранении книжного рынка, и более того — о его развитии».

Очевидно, общественный резонанс внес коррективы в планы застройщиков. По словам активиста, вторая сторона даже заговорила об инвестировании в развитие книжного рынка, чтобы повысить лояльность как предпринимателей, так и простых киевлян.

Сохранят, но есть нюансы

Бизнес-центру на Петровке все-таки быть. Недавно отреставрированный книжный рынок «Петровка» остается на прежнем месте, а вот букинистический рынок, где торгуют подержанными книгами, планируют снести.

Помимо БЦ, здесь хотят построить подземный паркинг, для этого необходимо оформить ворох документов, и все это — время. Пока проект готовится, букинистический рынок продолжает работать на прежнем месте. Это минимум два года.

«Места на книжном рынке всем хватает. Желающие смогут переехать на противоположную сторону и работать здесь, — говорит инициатор #SavePetrovka, — Мы знаем, что на букинистическом рынке аренда стоит дешевле, поэтому переезд будет осуществляться на льготных условиях. Аренда ни для кого не поднимется».

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